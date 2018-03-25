В США не захотели ставить памятник советским летчикам

В городе Элизабет штата Северная Каролина не будут устанавливать памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны, несмотря на выданное годом ранее одобрение. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, памятник получил от властей одобрение на установку в мае 2017 года. 25-тонный монумент должен был быть посвящен памяти советских летчиков, которые проходили обучение в США в рамках «Проекта Зебра», документы о котором рассекретили в 2013 году. В 1945 году четверо советских летчиков и один канадский погибли при переправе самолета-амфибии в СССР.

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Сообщается, за установку монумента должна была заплатить российская сторона, а благоустройство территории собирались оплатить американские власти. Однако на новом голосовании по памятнику пять членов города Элизабет выступили против монумента и только трое поддержали.

«Я понимаю, что речь идет о том, чтобы увековечить память героев, которые погибли в годы Второй мировой войны, есть и американские солдаты, которые воевали на этой войне и похоронены в России. Но времена сейчас другие», — сказала член городского совета Анита Хаммер.