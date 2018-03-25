МЧС сообщило о дегазации трех полигонов в Подмосковье

В МЧС заявили, что в данный момент производится дегазация полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Волоколамске, Балашихе и Клину. Об этом сообщает на сайте Главного управления министерства по Московской области.

«Главой Волоколамского муниципального района принято постановление, где утверждена «Дорожная карта» по рекультивации полигона «Ядрово», которая предусматривает проведение мероприятий направленных на максимальное снижения воздействия полигона на окружающую природную среду», — сообщается в заявлении.

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На сайте ведомства подчеркнули, что в Волоколамском районе установлены две стационарные станции, которые контролируют чистоту атмосферного воздуха.

Также в сообщении отметили, что в настоящее время в ТБО «Кучино» (находится в городе Балашиха) пробурено 55 скважин, через которые происходит сброс биогаза — его сжигают на факельной установке.

Ранее сообщалось, что в Волоколамске продолжают жаловаться на «нереальную вонь» с полигона «Ядрово».