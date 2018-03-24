Появилось видео подрыва телебашни в Екатеринбурге

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В сети появилось видео сноса недостроенной телебашни, которая была самым высоким сооружением в Екатеринбурге.

Как отмечается, высота строения составляла более 200 метров. На записи видно как происходит взрыв, после чего башня падает и рушится.

Строительство екатеринбургской телебашни началось в 1983 году на улице 8 марта. Ее высота должна была составить 361 метр, а сигнал распространяться на всю Свердловскую область. В 1991 году строительство было приостановлено из-за сложностей с финансированием. В недостроенной телебашне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, но ни одна из этих идей так и не была воплощена.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге взорвали почти 220-метровую недостроенную телебашню.