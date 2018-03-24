В Германии перед вылетом задержали пьяного пилота

В Штутгарте перед вылетом задержали второго пилота в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Welt.

По данным полиции, пилота задержал сотрудник аэропорта. Он почувствовал исходящий от него запах алкоголя, при этом у пилота были при себе все необходимые документы для полета.

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Отмечается, что самолет, в экипаж которого входил задержанный, летел в Лиссабон, на его борту находилось 106 человек.

Ранее сообщалось, что в США самолет совершил экстренную посадку из-за задымления.