Умер полицейский, обменявший себя на заложников во Франции
Офицер полиции, обменявший себя на заложника во время захвата в городе Треб на юге Франции, скончался в больнице. Об этом глава МВД Франции Жерар Коллон сообщил в своем твиттере.
«Подполковник Арно Бельтрам скончался...Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и жертву», — написал Коллон.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш похвалил французских полицейских за действия при теракте.
В пятницу, 23 марта, мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб. В результате теракта погибли три человека, еще 16 пострадали. Террорист был ликвидирован при штурме.
Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 марта 2018 г.
Mort pour la patrie.
Jamais la France n'oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.
Le coeur lourd, j'adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l'Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a