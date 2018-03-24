Умер полицейский, обменявший себя на заложников во Франции

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Офицер полиции, обменявший себя на заложника во время захвата в городе Треб на юге Франции, скончался в больнице. Об этом глава МВД Франции Жерар Коллон сообщил в своем твиттере.

«Подполковник Арно Бельтрам скончался...Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и жертву», — написал Коллон.

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Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш похвалил французских полицейских за действия при теракте.

В пятницу, 23 марта, мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб. В результате теракта погибли три человека, еще 16 пострадали. Террорист был ликвидирован при штурме.