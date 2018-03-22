Отравленный вместе со Скрипалем полицейский выписан из больницы

Офицер полиции Ник Бейли, госпитализированный с места отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, выписан из больницы. Об этом сообщает Reuters.

Бейли попал в больницу 4 марта, сразу после того, как прибыл на место инцидента.

«Люди спрашивают меня, как я себя чувствую. Но нет никаких слов, чтобы описать, как я чувствую себя сейчас. «Абсурд» — вот слово, которое приходит на ум. Все было действительно абсурдно», — сказал полицейский.

Ранее сообщалось, что еще один офицер полиции попал в больницу после отравления Скрипаля.