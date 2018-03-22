В Московском зоопарке тушканчики почувствовали весну и вышли из спячки

В Московском зоопарке из спячки вышли тушканчики, сообщается на сайте мэра столицы.

«Тушканчики в Московском зоопарке вышли из спячки. Зверьки зимовали в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживалась температура плюс три-четыре градуса. В таких приближенных к природным условиях грызуны впадают в глубокий сон и пребывают в нем до наступления весны», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что животные чувствуют себя хорошо, их уже можно увидеть в экспозиции.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Владивостока среднеазиатская овчарка взяла «на воспитание» котенка леопарда.