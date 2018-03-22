Под Тверью локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов

Колесная пара локомотива пассажирского состава сошла с рельсов в Тверской области, сообщается на сайте регионального МЧС.

«Инцидент произошел с поездом Санкт-Петербург — Белгород. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, разрушения железнодорожного полотна нет, поезда не задерживаются и следуют по второму пути.

В ведомстве также добавили, что ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области.

Ранее сообщалось, что семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Транссибирской магистрали в Красноярском крае.