Против экс-депутата Госдумы возбудили дело о мошенничестве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Москве задержан бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 млрд рублей, принадлежащих коммерческому банку», — сказала Волк.

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По данным следствия, Варшавский совместно с соучастниками разработал план, направленный на завладение денежными средствами кредитно-финансового учреждения.

Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК России «Мошенничество».