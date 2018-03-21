На заводе в Таганроге объяснили массовое отравление сотрудников таллием

Массовое отравление таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Г.М. Бериева стало следствием бытового конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя предприятия.

«Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление», — пояснили в пресс-службе.

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Как стало известно ранее, сотрудники комплекса начали обращаться в больницы с осени 2017 года. Официально отравление подтвердили у 27 человек.

МВД возбудило дело по факту инцидента.