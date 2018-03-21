В Лондоне пара заподозрила няню в колдовстве и сожгла ее

В пригороде Лондона женщина и ее бойфренд заподозрили няню своих детей в колдовстве и сожгли ее, сообщает The Telegraph.

Останки 21-летней Софи Лионе были обнаружены в саду после того, как соседи пожаловались на запах горелого мяса.

Полиция установила, что французская пара Сабрина Куайдер и Киссем Медуни начали подозревать девушку, работавшую у них няней, в колдовстве. Они взяли Лионе в заложники, избили, морили голодом, после чего сожгли.

Отмечается, что пара также подозревала няню в краже ожерелья.