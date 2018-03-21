Отец Литвиненко назвал виновных в убийстве сына

Отец экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Вальтер Литвиненко рассказал, кто убил его сына, передает РИА «Новости».

По словам мужчины, Александр Литвиненко был убит Алексом Гольдфарбом, человеком из «близкого круга» Бориса Березовского. В 2000 году Гольдфарб помогал Литвиненко переправиться из Турции в Великобританию. Об этом, по его словам, ему сообщила жена Гольдфарба. Он также отметил, что Ахмед Закаев, который тогда тоже находился в Лондоне, назвал Гольдфарба агентом ЦРУ.

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«Его, мне кажется, отравили несколько раз. Даже в госпитале его отравили», — заявил Вальтер Литвиненко в передаче Первого канала «Пусть говорят».

Он также сообщил, что изначально его сыну ставили диагноз «пищевое отравление», который затем сменили на отравление таллием, и только потом была озвучена версия о применении полония-210.

Ранее глава МВД Великобритании Амбер Радд заявила, что полиция страны совместно с военной разведкой Ми-5 решила повторно расследовать смерти 14 человек, которые по мнению депутатов британского парламента, могут быть связаны с Россией.