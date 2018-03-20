Суд прекратил дело о банкротстве фабрики «Меньшевик»

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве кондитерской фабрики «Меньшевик», экс-директор которой Илья Аверьянов в конце декабря устроил стрельбу на территории предприятия и в настоящее время обвиняется в убийстве человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что заявление Шамсутдина Раджабова о банкротстве «Меньшевика» признано необоснованным, так как до начала судебного заседания должник погасил сумму основного долга в размере 753 тыс. руб. Владельцу «Меньшевика» предстоит погасить задолженность в размере 3,3 млн руб., которая является процентами за пользование чужими денежными средствами.

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«Эта задолженность не может учитываться при определении признаков банкротства», — заявил представитель должника.

Ранее следствие предъявило обвинение в убийстве бывшему совладельцу московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, застрелившему охранника предприятия.