Брата стрелка из Флориды задержали в школе

Полиция задержала брата Николаса Круза, устроившего стрельбу в школе в Паркленде во Флориде, сообщает Associated Press.

Отмечается, что 18-летнего Захари Круза задержали в той же самой школе. Он катался по территории кампуса на скейтборде, хотя ранее власти школы предупредили, чтобы он не приближался к территории.

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Полицейским Захари Круз заявил, что пришел в кампус, чтобы «поразмышлять о стрельбе в школах».

Ранее сообщалось, что губернатор Флориды разрешил учителям носить при себе оружие.

14 февраля во Флориде бывший ученик школы Николас Круз открыл стрельбу в учебном заведении. В результате происшествия погибли 17 человек.