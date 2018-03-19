Госохрана Киева рассказала о грантах Савчекно

Начальник управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что в его ведомстве не могут подтвердить сообщения о том, что депутат Надежда Савченко приходила в парламент с гранатами. Об этом сообщает издание «Сегодня».

«Ни один из военнослужащих не доложил мне о том, что он видел гранаты или какие-либо другие взрывные устройства», — процитировали в издании слова Гелетея со ссылкой на агентство «УНИАН».

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Гелетей отметил, что сотрудники государственной охраны не имеют права обыскивать депутатов Верховной рады и предположил, что у Савченко был с собой наградной пистолет.

«Никто его (пистолет) не видел, и она его не демонстрировала, и она его не сдавала перед тем, как заходить в Верховную раду. Хотя есть соответствующее постановление, запрещающее народным депутатам заходить с оружием в Раду», — подчеркнул Гелетей.

Ранее сообщалось, что Савченко пронесла в Верховную раду гранаты и пистолет. Сама Савченко подтвердила, что пришла в Раду с пистолетом.