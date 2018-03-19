МЧС предупредило жителей Камчатки о шторме с гигантскими волнами

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки из-за волн, которые могут достигать девяти метров в высоту, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный МЧС.

«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 20 марта 2018 года ожидается опасное волнение высотой 8 — 9 метров в акватории Тихого океана и Берингова моря в районе 11310 (прибрежная акватория Алеутского района), 21 марта в первой половине ночи явление распространится в район 11290 (Берингово море)», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, руководителям судоходных компаний спасатели рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.

Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки из-за волн высотой до 12 метров объявили штормовое предупреждение.