В США кот потерялся на 14 лет, но смог вернуться к хозяину

В США кот по кличке Томас-младший, или Т2, смог вернуться к хозяину после того, как пропал на 14 лет. Об этом сообщает USA Today.

Хозяин кота, Перри Мартин, после урагана был вынужден переехать в другой город к другу. Буквально через несколько дней после переселения кот сбежал. Мартин подал объявление о пропаже кота, однако никто не мог его найти. Через несколько недель мужчина решил, что Т2 сбила машина.

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После этого Мартин переезжал еще несколько раз, а затем вернулся в родной город. В начале марта ему позвонили и заявили, что его кот жив. Это стало возможно благодаря микрочипу, имплантированному у питомца, однако за 14 лет после побега Т2 никто не отвел его к ветеринару, чтобы выяснить это.

Ранее сообщалось, что под Марий Эл кошка спасла жизнь хозяина при пожаре.