У вертолета с Иванкой Трамп на борту сломался двигатель
Вертолет, на борту которого находились дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, был вынужден вернуться в аэропорт из-за поломки двигателя, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в силовых структурах.
Отмечается, что Иванка Трамп и Кушнер летели из Вашингтона в Нью-Йорк на двухмоторном вертолете, один из двигателей после взлета отказал.
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Источники не сообщили, как именно пара в итоге добралась до Нью-Йорка, и почему они изначально летели не самолетом, а вертолетом.
Ранее стало известно, что ФБР проверяет международную сделку Иванки Трамп.