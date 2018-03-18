Проголосовавших на выборах в Крыму наградили медалями

Жители Севастополя, проголосовавшие на выборах президента России, получают специальную медаль.

По данным kp.ru, медали вручили гражданам, принимавшим участие в референдуме 2014 года. Речь идет о специальном нагрудном знаке «Участник референдума 2014 года».

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Радиостанция «Говорит Москва» уточняет, что медали выдаются только тем участникам референдума, которые проголосовали на выборах.

Глава севастопольской городской комиссии по проведению референдума 2014 года Валерий Медведев рассказал, что часть памятных знаков задерживается на Керченской переправе. Тем не менее он добавил, что медали будут выдавать на основании удостоверений в каждой территориальной комиссии с 20 марта с 16.00 до 23 марта включительно.