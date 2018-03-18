На избирательном участке в Махачкале произошло нападение на журналиста
Председатель изибирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров заявил, что обратился в МВД после нападения на журналиста на одном из избирательных участков в Махачкале, передает РИА «Новости».
«Официальных обращений о нарушениях в избирком Дагестана не поступало, но не обошлось без инцидентов. Поступила информация, что кого-то ударили на одном из участков в Махачкале. Мы обратились в МВД, чтобы с этим делом быстрее разобрались», — сказал Дибиров.
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Присутствовавший на брифинге пострадавший также попросил установить, входил ли ударивший его мужчина в участковую избирательную комиссию.
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