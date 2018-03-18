Сторонники Саакашвили вышли на майдан и потребовали отставки Порошенко
Сторонники экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вышли на майдан Независимости в центре Киева с требованием отставки президента Петра Порошенкою. Об этом сообщает УНИАН.
По данным агентства, на площади находятся около 2 тыс. человек, а также несколько автобусов с полицейскими и сотрудниками нацгвардии.
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Активист выступают на импровизированной сцене, призывая отправить в отставку президента Петра Порошенко.
Ранее Саакашвили заявил о готовности предстать перед судом на Украине.