Сторонники Саакашвили вышли на майдан и потребовали отставки Порошенко

Сторонники экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вышли на майдан Независимости в центре Киева с требованием отставки президента Петра Порошенкою. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, на площади находятся около 2 тыс. человек, а также несколько автобусов с полицейскими и сотрудниками нацгвардии.

Реклама

Активист выступают на импровизированной сцене, призывая отправить в отставку президента Петра Порошенко.

Ранее Саакашвили заявил о готовности предстать перед судом на Украине.