В Австралии более 6 тысяч человек остались без света из-за лесных пожаров
Более 6 тыс. человек остались без электричества из-за сильных лесных пожаров в австралийском штате Виктория. Об этом сообщает местный телеканал ABC.
Как отмечается, пожар охватил две территории площадью 3 тыс. и 6,5 тыс. квадратных метров. В трех городах штата объявлена эвакуация.
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По данным экстренных служб, из-за перемены ветра огонь продолжает движение.
В конце прошлого года в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы 212 тысяч жителей