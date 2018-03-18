В Австралии более 6 тысяч человек остались без света из-за лесных пожаров

Более 6 тыс. человек остались без электричества из-за сильных лесных пожаров в австралийском штате Виктория. Об этом сообщает местный телеканал ABC.

Как отмечается, пожар охватил две территории площадью 3 тыс. и 6,5 тыс. квадратных метров. В трех городах штата объявлена эвакуация.

Реклама

По данным экстренных служб, из-за перемены ветра огонь продолжает движение.

В конце прошлого года в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы 212 тысяч жителей