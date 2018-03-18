Британская полиция опасается за жизнь русских мигрантов из-за смерти друга Березовского

Полиция Великобритании связалась с русскими эмигрантами проживающими на территории страны, чтобы обсудить их безопасность из-за смерти соратника Бориса Березовского бизнесмена Николая Глушкова. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, власти предпринимают необходимые меры для защиты некоторых российских эмигрантов от вреда в Великобритании. При этом к кому именно обращалась полиция не сообщается.

Реклама

Как отмечается, правоохранительным органам даны «рекомендации по безопасности для отдельных лиц». Однако, в полиции отказались комментировать, являются ли данные лица русскими.

Ранее СМИ сообщили, что соратника Бориса Березовского Николая Глушкова могли задушить собачьим поводком.