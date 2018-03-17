В Скотланд-Ярде рассказали о сроках расследования дела Скрипаля

Заместитель контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нила Басу заявил, что расследование нападения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь может продлиться недели, а то и месяцы, передает РИА «Новости».

«Порядка 400 свидетелей уже дали показания, еще сотни дадут в ближайшие дни. Это исключительно сложное расследование, и у нас в настоящее время порядка 250 исключительно опытных и преданных своему делу специалистов из контртеррористических подразделений круглосуточно работают по этому делу», — сообщили в ведомстве.

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Басу подчеркнул, что специалистам по борьбе с терроризмом помогают сотни других полицейских, а также военные и сотрудники спасательных служб.

«На данный момент следователи обнаружили 762 вещдока и изучают порядка 4 тысяч часов записей с камер слежения. Они добиваются хорошего прогресса в этом сложнейшем расследовании, которое продлится недели, если не месяцы», — отметил Басу.

Ранее сообщалось, что полиция Британии не стала связывать убийство Глушкова с отравлением Скрипаля.