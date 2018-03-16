ЦИК отреагировал на угрозы Киева не пустить россиян на выборы

Член ЦИК Василий Лихачев заявил, что Россия может обратиться в международный суд ООН после заявления МВД Украины о том, что россиян не допустят на избирательные участки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Такая ситуация может быть рассмотрена в ЕСПЧ, а, может быть, даже в подразделениях международного суда ООН, потому что речь идет о грубейших нарушениях прав и свобод человека, которые закреплены в пактах о правах человека 1966 года ООН и во всеобщей декларации прав человека 1948 года», — сказал Лихачев.

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Он заявил, что это решение — еще один шаг Киева в сторону от цивилизованности.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Украины завела дело о выборах президента России в Крыму.