Полиция Британии не стала связывать убийство Глушкова с отравлением Скрипаля

__is_photorep_included11681269: 1

Скотланд-Ярд не стал связывать убийство соратника Бориса Березовского Николая Глушкова с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщается на сайте полиции.

«На данном этапе нет никаких доказательств связи с покушением на убийство (Скрипаля и его дочери Юлии — «Газета.Ru») в Солсбери, а также доказательств того, что он [Глушков] был отравлен», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Британия расследует смерть Глушкова как убийство.