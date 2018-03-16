Порошенко пригрозили протестами из-за Крыма
Один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» Ленур Ислямов заявил, что сторонники организации устроят массовые акции протеста в Киеве, если в конституции Украины не будет закреплена реформа о переименовании Крыма в «крымско-татарскую национально-территориальную автономию». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Ислямова, организация дает президенту Украины Петру Порошенко время до 18 мая. В противном случае они обещают устроить у Верховной рады массовые протесты.
Ранее лидер «Меджлиса» Рефат Чубаров пригрозил «выгнать россиян» из Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
«Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещенная в России.