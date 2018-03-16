В Минобрнауки отреагировали на инициативу об отмене ЕГЭ

Директор департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов дал комментарий, после того в Госдуме выступили с инициативой отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает RT.

«Министерство образования и науки России исходит из того, что система ЕГЭ укрепляет развитие образовательного пространства и дает возможность жителям нашей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания», — заявил Емельянов.

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По его словам, существующая система обеспечивает прозрачность и объективность итоговой аттестации учащихся.

Ранее депутат Государственной думы Борис Чернышов, заявил о решении внести в нижнюю палату парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ).