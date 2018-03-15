Кабмин предложил повысить штрафы за самовольное подключение к электросетям

Правительство России направило в Госдуму законопроект, увеличивающий штрафы за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических ресурсов. Документ размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно документу, для граждан предлагается установить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 200 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от двух до трех лет), для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

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Как отмечается, внесение предлагаемых изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы.

В свою очередь необходимость применения более жестких санкций к лицам, совершающим повторное незаконное присоединение и потребление таких ресурсов, объясняется недостаточностью мер воздействия, предусмотренных действующей редакцией рассматриваемой статьи.