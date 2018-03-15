В Оренбургской области из-за пожара около 600 горняков выведены из рудника

В Оренбургской области после возникновения пожара на руднике из него были выведены почти 600 горняков, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошел на территории ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат», а площадь возгорания составила 12 кв. м.

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«Пострадавших нет, выведены 579 человек», — рассказал источник.

По его словам, в настоящее время на руднике возобновлена работа.

Ранее сообщалось, что основными причинами аварии на руднике «Мир» в Якутии стали нарушения проектных решений и правил промышленной безопасности.