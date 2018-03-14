Во Львове произошел взрыв у польского мемориала

Во Львове на территории Лычаковского кладбища около польского мемориала произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

Со слов директора музейного комплекса «Лычаковское кладбище» Михаила Нагая, взорвался неизвестный предмет, его обследуют специалисты.

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«Со слов охранника, взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты», — рассказал Нагай.

В результате взрыва никто не пострадал.