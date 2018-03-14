Посольство России: ответа на ультиматум не будет без образцов отравляющего вещества

В российском посольстве в Лондоне заявили, что Россия не будет отвечать на ультиматум премьер-министра Терезы Мэй, пока не получит образцы отравляющего вещества, с помощью которого было совершено нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Reuters.

«Россия не ответит на ультиматум Лондона, пока не получит образцы (отравляющего) химического вещества», — сказал представитель посольства.

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Он подчеркнул, что Россия не связана с нападением на Скрипаля и на сообщения с обвинением страны в причастности последуют ответные меры.

Ранее сообщалось, что срок ультиматума Лондона по делу Скрипаля истек.