Посольство России: ответа на ультиматум не будет без образцов отравляющего вещества
В российском посольстве в Лондоне заявили, что Россия не будет отвечать на ультиматум премьер-министра Терезы Мэй, пока не получит образцы отравляющего вещества, с помощью которого было совершено нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Reuters.
«Россия не ответит на ультиматум Лондона, пока не получит образцы (отравляющего) химического вещества», — сказал представитель посольства.
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Он подчеркнул, что Россия не связана с нападением на Скрипаля и на сообщения с обвинением страны в причастности последуют ответные меры.
Ранее сообщалось, что срок ультиматума Лондона по делу Скрипаля истек.