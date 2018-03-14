В США предложили объявить Россию государством-спонсором терроризма из-за Скрипаля

Демократ Роберт Менендес, член комитета по иностранным делам сената США, заявил, что против России необходимо ввести санкции по химическому оружию, а также объявить государством-спонсором терроризма из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Администрация Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России», — сказал Менендес.

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Политик подчеркнул, что Соединенные штаты приняли в 1991 году закон о контроле за уничтожением химического и биологического оружия, согласно которому против стран, которые используют подобное вооружение, необходимо применять санкции.

Ранее американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Путин не должен считать Великобританию местом для политических убийств. В российском МИДе все обвинения о причастности России к отравлению Скрипаля подвергли резкой критике.