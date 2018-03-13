СМИ: смерть Глушкова расследует британская антитеррористическая полиция
Скотланд-Ярд заявил, что расследованием смерти 69-летнего россиянина в центре Лондона занимается антитеррористический отдел полиции, сообщает Sky News.
Имя мужчины не называется, однако, по данным телеканала, речь идет о соратнике Бориса Березовского Николае Глушкове.
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Отмечается, что антитеррористическая полиция расследует инцидент из-за «ассоциаций» с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако неизвестно, связана ли с этим смерть Глушкова.
Ранее сообщалось, что Глушков задолжал в России почти 10 млрд. рублей.