Ространснадзор рассказал о сниженном контроле безопасности в «Саратовских авиалиниях»

Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что контроль за безопасностью полетов в компании «Саратовские авиалинии» был снижен, передает РИА «Новости».

«В ходе проверки, мы видим, к сожалению, контроль за безопасностью полетов, за всеми системами в «Саратовских авиалиниях» слегка снижен», — сказал Басаргин.

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Он отметил, что компания направляла недостаточно финансовых ресурсов на обеспечение безопасности полетов. Говоря о причинах крушения принадлежавшего компании Ан-148, Басаргин заявил, что «здесь есть и ошибки пилотирования, и вопросы, связанные с особенностями самого воздушного судна».

Ранее сообщалось, что «Саратовские авиалинии» возобновили эксплуатацию Ан-148.