Сотрудники ФБР попытались встретиться с Рыбкой в Таиланде

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Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) предприняли попытку организовать встречу с Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич), арестованной в городе Паттайя в Таиланде за проведение нелегального «секс-тренинга», которая заявила о наличии записей разговоров между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками, в которых говорится об американских выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Таиланде.

По его словам, сотрудники ФБР связались насчет встречи с Рыбкой с иммиграционной службой страны. Власти отклонили запрос, так как встречаться с задержанными имеют право только члены семьи и законные представители.

Ранее Госдепартамент США отказался помогать Анастасии Вашукевич.