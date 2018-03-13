Депутат Верховной рады Надежда Савченко доказала, что не сбегала в Россию, опубликовав в фейсбуке фотографии из Страсбурга.

«Продолжается рабочая поездка в Европейский парламент в Страсбург, где состоится парламентская сессия», — говорится в заявлении пресс-службы Савченко.

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Также отмечается, что главной темой встреч Савченко с членами Европарламента станет освобождение украинских политзаключенных.

Ранее на Украине замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что Савченко могла сбежать на территорию России.