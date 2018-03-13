В Раде допустили, что Савченко сбежала в Россию

На Украине замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко могла сбежать на территорию России. Об этом пишет LB.ua.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», — сказал Тетерук.

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По его словам, депутат могла покинуть Украину из-за скандала с задержанием Рубана и ее вызовом на допрос в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ вызвала Савченко на допрос по делу Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке вооруженных нападений на руководящую верхушку Украины.