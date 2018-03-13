В Раде допустили, что Савченко сбежала в Россию

Надежда Савченко Drop of Light

На Украине замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко могла сбежать на территорию России. Об этом пишет LB.ua.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», — сказал Тетерук.

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По его словам, депутат могла покинуть Украину из-за скандала с задержанием Рубана и ее вызовом на допрос в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ вызвала Савченко на допрос по делу Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке вооруженных нападений на руководящую верхушку Украины.