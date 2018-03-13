В Египте задержали торговцев человеческими органами

Полиция Египта задержала в Каире группу врачей и посредников, которые занимались торговлей донорскими органами. Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетское издание Йоум 7.

По данным издания, банда состояла из семи человек. Преступники склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих внутренних органов. Отмечается, что они вынуждали своих жертв подписывать документы, согласно которым они не могли отказаться от процедуры пересадки или обратиться за помощью в полицию.

В феврале 2017 года египетские полицейские также объявляли о задержании группировки, которая занималась торговлей человеческими органами. Сообщается, что жертвы этой банды получали до операции около $300, дополнительные деньги им выплачивали в случае, если они находили новых доноров.