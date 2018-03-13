Саакашвили призвал генпрокуратуру Украины возобновить дело против него

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что считает необходимым возобновление против него дела о «деньгах Курченко», передает телеканал News One.

«Да, действительно, мы сегодня получили постановление Генеральной прокуратуры Украины о приостановлении дела. Они говорят, что если что-то и будет, то только в рамках сотрудничества с Нидерландами», — сказал Саакашвили.

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Политик также считает, что украинское ведомство «пробило очередное дно».

«Сейчас доказано, что не было никакого разговора с Курченко – был монтаж … Я требую, чтобы это дело возобновили, я требую пустить меня обратно в Украину», — подчеркнул Саакашвили.

Ранее Саакашвили называл срок возвращения во власть в Грузии.

Согласно делу о «деньгах Курченко» Саакашвили обвинили в получении финансирования от окружения Януковича для организации переворота.