МЧС предупредило москвичей о гололеде

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о гололеде 12 и 13 марта. Об этом говорится в сообщении столичного управления ведомства.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в ближайшие 1-3 часа 12 марта, с сохранением ночью 13 марта в Москве и Московской области ожидается местами гололед», — сообщили в МЧС.

Ведомство призвало водителей в неблагоприятных погодных условиях снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходов — обозначать себя светоотражающими элементами.