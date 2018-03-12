Подозрительное вещество у британского парламента оказалось безвредным

Сверток с подозрительным веществом, обнаруженный у здания британского парламента, оказался безвредным, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя парламента.

«Подозрительное вещество, которое проверяла полиция, как оказалось, не представляет опасности. Территория была временно оцеплена, но эвакуации не потребовалось. Два человека обратились в больницу из соображений предосторожности», — сообщили в пресс-службе.

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Парламент Великобритании оцепили, после того как было обнаружено подозрительное вещество.

Отмечается, что, несмотря на информацию о подозрительном веществе, поступившую в распоряжение полиции, из здания никого не эвакуировали.