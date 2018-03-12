В Кировской области мужчина почти десять лет насиловал сирот

Житель Кировской области почти десять лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении сирот, сообщается на сайте СК по региону.

«Обвиняемый, достоверно зная о возрасте потерпевших, в отдельных случаях, заманивая денежным вознаграждением, совершал преступления против половой свободы и неприкосновенности подростков», — говорится в заявлении.

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Также отмечается, что 41-летний мужчина с 2008 по 2017 годы регулярно распивал с подростками крепкие спиртные напитки. Обвиняемый признал свою вину, его уже заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что под Челябинском задержали растлившего семерых детдомовцев педофила.