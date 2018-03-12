Матвиенко рассказала о настрое россиян на участие в выборах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в российском обществе сформировался настрой на участие в выборах, сообщает РИА «Новости».

«В обществе сформировался настрой на участие в голосовании, видно, как говорится, невооруженным глазом. По данным социологических опросов, 18 марта на участки для голосования намеревается прийти избирателей больше, чем на предыдущих выборах», — сказала Матвиенко в интервью газете «Санкт-Петербургские ведомости».

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Она отметила, что ЦИК делает все для того, чтобы как можно больше граждан пришли голосовать.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что никто из кандидатов в президенты не будет снят с выборов.