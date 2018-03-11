Под Новосибирском разбился самодельный самолет
В Новосибирской области разбился самодельный самолет, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову.
«Инцидент произошел в 14.10 мск в Краснозерском районе области. Потерпел крушение сверхлегкий летательный аппарат типа «автожир», изготовленный кустарным способом. Погиб пилот, он же является и владельцем судна», — сказала Горбунова.
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Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
В МЧС уточнили, что на земле разрушений нет, так как самолет упал в поле.
В декабре при падении легкомоторного самолета в НАО пострадали 11 человек.