Власти Вильнюса потребовали демонтировать надгробия с могил российских воинов

Самоуправление Вильнюса обратилось в литовскую ассоциацию военной истории «Забытые солдаты» и потребовало демонтировать два надгробия, установленные на могилах советских воинов и воинов царской России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мэрия Вильнюса потребовала до 31 марта либо демонтировать надгробные плиты, установленные на Антакальнисском кладбище, либо заново пройти процедуру по легализации оформления», — рассказал глава ассоциации Виктор Орлов.

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По его словам, в полученном от мэрии письме утверждается, что надпись на одном из двух надгробий не соответствует действительности. Орлов подчеркнул, что в настоящее время в связи с этими фактами проходит судебное разбирательство.

«В то же время нас обязывают демонтировать плиты. Тут правовая вилка, противоречия проявляются», — заметил Орлов.

Ранее в польском городе Лидзбарк-Варминьски начали демонтировать Памятник благодарности Советской армии.