Коллега Шейнина отреагировал на его конфликт с экс-бойцом АТО

Ведущий первого канала Анатолий Кузичев прокомментировал инцидент с его коллегой Артемом Шейниным, на которого в Италии напал бывший боец АТО. Об этом он написал в своем твиттере.

«Подвиг этого отважного десантника-плевальщика...уже воспели украинские СМИ. Но скажите мне, что он делал в Вероне, когда его родина в опасности, кругом российская агрессия и т.д.? Отрабатывал плевки на дальность?» — отметил Кузичев.

Ранее Шейнин рассказал, что бывший боец АТО, блогер Валерий Ананьев спровоцировал его в Вероне.