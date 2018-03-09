FT: в Великобритании Скрипаль продолжал работать на иностранную разведку

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль после переезда в Великобританию в 2010 году передавал информацию о России иностранным спецслужбам, пишет газета The Financial Times.

По данным источников издания, Скрипаль знал, как устроена российская разведка и эти знания могли быть использованы при подготовке контрразведчиков.

Реклама

Ранее глава контртеррористического отела Скотланд-Ярда заявил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля было квалифицировано как покушение на убийство.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании конкретных фактов, указывающих на причастность к инциденту российской стороны.