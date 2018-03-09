Лавров назвал неуместными параллели между историями Скрипаля и Литвиненко

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неуместными параллели между отравлением Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко, передает «Интерфакс».

«Я смотрю телевидение, от этого никуда не уйдешь, но тут уже проводят параллели со смертью Литвиненко тоже в Соединенном Королевстве. Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на Российскую Федерацию так до конца и не расследована», — заявил Лавров.

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По его словам, Россия готова сотрудничать в расследовании.

«Мы предлагали свои услуги, предлагали сотрудничать, но британское правосудие сочло себя выше этого, и для него оказалось достаточным просто вынести голословный вердикт, который отнюдь не исчерпывающий. Многие факты, связанные с этой трагедией, куда-то они замели под ковёр», — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает перекликающимися между собой отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.