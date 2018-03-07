Суд в Москве арестовал экс-сенатора Дерева по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева по делу о мошенничестве, сообщает РИА «Новости».

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Дерева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 мая 2018 года», — заявил судья.

Представитель прокуратуры выступила против ареста экс-сенатора от Карачаево-Черкессии. По ее словам, дело возбуждено в 2012 году, а сами события, которые вменяются Дереву относятся к 2007-2008 годам.